Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во время рукоположения костела в Борисове подарили майку БАТЭ

Среди прочего, прихожане сделали несколько подарков архиепископу, в том числе подарили майку футбольного клуба БАТЭ с номером 75,Nashaniva.com сона catholic.by. Тадеушу Кондрусевичу — 75 лет, он известный футбольный любитель и до операции принимал участие в футбольных турнирах, организованных под эгидой католической церкви.