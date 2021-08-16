В Гомеле из-за отсутствия электричества понадобилась помощь мальчику, подключенному к кислородному аппарату

Источник материала: БелТА

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из-за отсутствия электричества понадобилась помощь в подаче кислорода мальчику, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.





Сообщение о необходимости оказать помощь поступило в службу спасения 15 августа в 23.23. Требовалась подача электроэнергии аппарату концентратора кислорода, обеспечивающего жизнедеятельность мальчика 2006 года рождения. Работники МЧС подключили медицинское оборудование при помощи электрогенератора.





В 00.27 подачу электроэнергии восстановили. Как уточнили в управлении, состояние мальчика удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.-0-