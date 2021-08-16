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«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спортивный праздник объединил первокурсников Академии МВД и их родителей. Молодое пополнение уже две недели проходит своего рода курс молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ответственный этап помогает курсантам адаптироваться к новому окружению, специфике обучения и несению службы. Во время соревнований своим близким они продемонстрировали физические достижения, проявив себя в перетягивании каната, прыжках на скакалке и владении мячом в различных видах спорта. Причем в команде рядом с новобранцами старшие коллеги. А для родителей это еще и возможность познакомиться с бытом курсантов.
Анна Шевцова, мать курсанта:
Никита Стриж, курсант Академии МВД Беларуси:
Максим Шевцов, отец курсанта:
Сергей Батян, отец курсанта:
В 2021 году в Академию МВД поступили свыше 400 абитуриентов. Кадры учебное заведение готовит для профильного министерства, Следственного, пограничного, комитета судебных экспертиз, Департамента финансовых расследований госконтроля и Министерства обороны. Среди тех, кто пришел за знаниями в этот вуз, также девушки явно не из робкого десятка.
Дарья Василевская, курсант Академии МВД Беларуси:
Алексей Башан, врио начальника Академии МВД:
В конце августа у первокурсников важное и ответственное событие – они примут присягу. Церемония по традиции пройдет на площади Государственного флага.
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«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца
Новости Беларуси. Спортивный праздник объединил первокурсников Академии МВД и их родителей. Молодое пополнение уже две недели проходит своего рода курс молодого...
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