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«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

16.08.2021 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спортивный праздник объединил первокурсников Академии МВД и их родителей. Молодое пополнение уже две недели проходит своего рода курс молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

Ответственный этап помогает курсантам адаптироваться к новому окружению, специфике обучения и несению службы. Во время соревнований своим близким они продемонстрировали физические достижения, проявив себя в перетягивании каната, прыжках на скакалке и владении мячом в различных видах спорта. Причем в команде рядом с новобранцами старшие коллеги. А для родителей это еще и возможность познакомиться с бытом курсантов.

«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

Анна Шевцова, мать курсанта:
Очень обрадовало то, что в Академии МВД проводится этот праздник для детей и то, что родителям можно поприсутствовать.

«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

Никита Стриж, курсант Академии МВД Беларуси:
Мне с самого детства нравилась работа в милиции, в частности работа следователя. Я для этого поступил после 7-го класса в кадетское училище в Могилеве и целенаправленно шел сюда.

«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

Максим Шевцов, отец курсанта:
Чувство гордости. Я, ели честно, сам хотел, но не получилось у меня. Теперь вот он воплотил мою мечту. Я не настаивал – хочешь иди, хочешь нет, но он захотел. Он мою мечту и воплотил.

«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

Сергей Батян, отец курсанта:
Молодцы ребята, умницы. Они становятся настоящими мужчинами на глазах, что сказать.

В 2021 году в Академию МВД поступили свыше 400 абитуриентов. Кадры учебное заведение готовит для профильного министерства, Следственного, пограничного, комитета судебных экспертиз, Департамента финансовых расследований госконтроля и Министерства обороны. Среди тех, кто пришел за знаниями в этот вуз, также девушки явно не из робкого десятка.

«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

Дарья Василевская, курсант Академии МВД Беларуси:
Я с класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры, а именно в Академию МВД. Я к этому шла, готовилась, чтобы был выше средний бал, чтобы попасть в это учебное заведение.

«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

Алексей Башан, врио начальника Академии МВД:
Первое впечатление о будущей профессии у них появилось. Создание коллектива, оно наиболее эффективно происходит, когда ребята решают какую-то совместную задачу, в данном случае это спортивные соревнования. Сплачивается команда. У них есть общая цель, поддерживают друг друга, лучше узнают, раскрываются. Правоохранители говорят: «Кого вы ждете, какого абитуриента?» Для нас важно, чтобы это был неравнодушный человек, который всегда готов и хочет прийти на помощь.

«С класса 8-го знала, что точно пойду в силовые структуры». Как девушки проходят курс молодого бойца

В конце августа у первокурсников важное и ответственное событие – они примут присягу. Церемония по традиции пройдет на площади Государственного флага.

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Спортивный праздник объединил первокурсников Академии МВД и их родителей. Молодое пополнение уже две недели проходит своего рода курс молодого...
 
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