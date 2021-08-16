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Утром 15 августа белорусский рубль подорожал до максимума почти за 10 месяцев
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара упал на 0,0047 BYN до 2,4978 BYN/USD. Стоимость доллара снизилась до минимума за 14 дней.
Курс евро подскочил на 0,0132 BYN до 2,9477 BYN/EUR. Евро отскочил от минимума почти за год.
Напомним, что в пятницу торги на бирже для евровалюты завершились падением до минимального уровня за 360 дней.
Курс российского рубля снизился на 0,0038 BYN до 3,4020 BYN/100 RUB.
За последние восемь дней рубль РФ дешевеет уже седьмой раз. За это время сотня российских рублей подешевела уже на 0,0521 BYN.
Московская биржа
Утром в понедельник доллар торгуется всего на 6 копеек ниже, чем было утром в пятницу. Сегодня на бирже за один доллар предлагают 73,37 российских рублей.
Курс евро, напротив, вырос на 27 копеек до 86,50 российских рублей.
Итоги второй недели августа 2021 на валютном рынке Р
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Курс доллара упал на 0,0047 BYN до 2,4978 BYN/USD.
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