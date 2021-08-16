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Утром 15 августа белорусский рубль подорожал до максимума почти за 10 месяцев

16.08.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 15 августа белорусский рубль подорожал до максимума почти за 10 месяцев
Иллюстративное фото
В понедельник на БВФБ после открытия торгов доллар упал до минимума за 2 недели, а рубль РФ за 3 недели. Стоимость корзины валют снизилась ещё на 0,03% до минимума за 294 дня. Всего 9 дней не хватило до минимума за 10 месяцев.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:09:

Курс доллара упал на 0,0047 BYN до 2,4978 BYN/USD. Стоимость доллара снизилась до минимума за 14 дней.

Курс евро подскочил на 0,0132 BYN до 2,9477 BYN/EUR. Евро отскочил от минимума почти за год.

Напомним, что в пятницу торги на бирже для евровалюты завершились падением до минимального уровня за 360 дней.

Курс российского рубля снизился на 0,0038 BYN до 3,4020 BYN/100 RUB.

За последние восемь дней рубль РФ дешевеет уже седьмой раз. За это время сотня российских рублей подешевела уже на 0,0521 BYN.

Московская биржа


Утром в понедельник доллар торгуется всего на 6 копеек ниже, чем было утром в пятницу. Сегодня на бирже за один доллар предлагают 73,37 российских рублей.

Курс евро, напротив, вырос на 27 копеек до 86,50 российских рублей.

Итоги второй недели августа 2021 на валютном рынке Р
 
Теги: Курсы валют
 
 
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