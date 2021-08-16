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В ДТП в Могилеве пострадал ребенок

16.08.2021 11:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Могилеве пострадал ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

15 августа в 14.00 в Могилеве в результате столкновения автомобилей Audi и Renault пострадал 7-летний ребенок.

По предварительной информации, 33-летняя могилевчанка, управляя автомашиной Audi по улице Минское шоссе, при совершении разворота на регулируемом перекрестке столкнулась с Renault, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения пострадал 7-летний пассажир Audi. Ребенок находился на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности. Его с травмами госпитализировали.

Еще одна авария произошла 14 августа в Славгороде. 28-летний житель деревни Лесная двигался на автомобиле Volkswagen по улице Кирова и столкнулся со стоявшим у края проезжей части автомобилем Rover. В результате аварии водитель Volkswagen и его 18-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении, получили травмы. Оба не были пристегнуты ремнем безопасности. Их госпитализировали. По предварительной информации, водитель пытался объехать выбежавшего на проезжую часть кота.

По ДТП проводятся проверки.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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15 августа в 14.00 в Могилеве в результате столкновения автомобилей Audi и Renault пострадал 7-летний ребенок.
 
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