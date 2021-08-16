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Мотоциклист погиб в аварии с легковушкой в Дрогичинском районе

16.08.2021 11:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в дорожно-транспортом происшествии погиб 59-летний мотоциклист. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Авария случилась 14 августа около 22.40 вблизи агрогородка Закозель. По предварительной информации, пьяный 37-летний водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу мотоцикл "Хорс". После этого машина съехала в кювет. В результате ДТП мотоциклист погиб. Водителя "Пежо" задержали.

Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла утром 15 августа в агрогородке Ольшаны Столинского района. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Ауди" был 20-летний молодой человек. Поворачивая налево, он не убедился в безопасности и столкнулся с мотоциклом. С травмами 22-летнего водителя байка госпитализировали.

В этот день в 05.30 произошла авария в Пружанах. По предварительной информации, 20-летний водитель "Ауди", двигаясь задним ходом, сбил двух пешеходов. Молодых людей 22 и 24 лет госпитализировали.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Авария случилась 14 августа около 22.40 вблизи агрогородка Закозель. По предварительной информации, пьяный 37-летний водитель автомобиля "Пежо" не справился с...
 
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