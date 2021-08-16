|
«Zumba – танцуют все!» В Бресте нашли способ приобщить белорусов к здоровому образу жизни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте главная пешеходная улица на один вечер погрузилась в Zumba, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поклонники популярного фитнес-направления собрали немало оваций прохожих.
Традицию «пешеходки», когда занятие проходит в городской среде, организаторы подсмотрели у минчан. Zumba соединяет в себе зажигательные латиноамериканские ритмы и полноценную фитнес-тренировку. В Бресте насчитывают несколько сотен поклонников направления.
Ольга Александрова, Zumba-инструктор:
Вероника Колядич, жительница Бреста:
Уличная тренировка не просто привлекла внимание жителей Бреста, но и подстегнула многих присоединиться к зажигательным ритмам. Без оглядки на возраст и социальный статус.
Отличное настроение, так и хочется вместе с ним в пляс отправиться. Дает заряд бодрости на весь вечер и на завтрашнее утро. А потом снова надо сюда идти и заряжаться.
Очень красиво, очень нравится. Очень уважаю людей, которые с позитивом пришли вот так отдыхать. Очень приветствуем. Жалко, что не могу.
В принципе знали, что латиноамериканские танцы, но посмотреть, конечно, удовольствие.
Организаторы городской Zumba-вечеринки готовы сделать ее новой традицией летнего Бреста. Главная цель – привлечение горожан к здоровому образу жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бресте главная пешеходная улица на один вечер погрузилась в Zumba, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поклонники популярного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)