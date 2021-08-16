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Социолога Водолажскую подозревают в массовых беспорядках — она под подпиской о невыезде

16.08.2021 11:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Социолог Татьяна Водолажская находится дома под подпиской о невыезде и по-прежнему является подозреваемой по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Социолога Водолажскую подозревают в массовых беспорядках — она под подпиской о невыезде

Как сообщила Водолажская БелаПАН, в день задержания 4 августа обыск в ее квартире проводили сотрудники КГБ. Они изъяли всю технику, печатную продукцию, среди которой были записи и документы, а также бело-красно-белые флаги и книгу воспоминаний о художнике Михале Анемпадистове.

«У меня был всего один допрос, но я отказалась давать показания, и на этом все следственные действия со мной закончились», — сказала Водолажская.

По ее словам, условия в ИВС в 1-м переулке Окрестина в Минске у нее были такие же, как у всех, кого помещают туда по политически мотивированным статьям: без матрасов, без подушек и постельного белья, с постоянно включенным светом, без книг.

«Я успела побывать в двух камерах. В одной нас было пять человек, нормально. Во второй нар было двое, а людей трое. Пришлось одну ночь спать на скамейке. Передачу я получила», — отметила социолог.

По мнению Водолажской, ее задержание и предъявляемые подозрения связаны в первую очередь «с гражданской и интеллектуальной позицией» содержащегося в СИЗО философа и методолога Владимира Мацкевича, который «последовательно критикует власть и стремится приблизить нас к изменениям».

«Я его коллега, и думаю, что все наши действия власти не устраивают. Они считают, что это как-то разрушает то общество, которое они создают», — предположила социолог.

4 августа силовики пришли с обысками к представителям «ЕвроБеларуси» — экс-руководителю этой неправительственной организации Владу Величко, Владимиру Мацкевичу, а также социологам Татьяне Водолажской и Оксане Шелест. После обысков всех увезли на допросы. Вечером Шелест и Величко отпустили, Мацкевича и Водолажскую отправили в ИВС на Окрестина.

Утром 14 августа Татьяна Водолажская вышла из изолятора. У нее взята подписка о неразглашении.

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.

Белорусские правозащитники признали Мацкевича политзаключенным.

 

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Теги: Минск
 
 
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Социолог Татьяна Водолажская находится дома под подпиской о невыезде и по-прежнему является подозреваемой по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо...
 
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