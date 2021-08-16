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Глава погранохраны Латвии: мигранты хотят вернуться домой, но их выталкивают из Беларуси

16.08.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава погранохраны Латвии: мигранты хотят вернуться домой, но их выталкивают из Беларуси
Фото: LETA
Многие мигранты, задержанные на границе Латвии и Беларуси, сообщали о желании как можно скорее попасть домой, но их выталкивали из Беларуси силой.

Об этом в эфире Латвийского радио сообщил начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс, передает Delfi со ссылкой на LETA.

В этом году латышские пограничники вернули в Беларусь 395 нарушителей границы, которые пытались нелегально попасть в страну. Самое большое число мигрантов было зафиксировано в прошедший четверг — 101 человек. В другие дни латвийскую границу пытались пересечь в среднем около 50 человек.

По словам Пуятса, когда мигрантов останавливают в момент пересечения границы, то указывают им, что нелегальное ее пересечение — это преступление.

Пуятс отметил, что мигранты недовольны нынешней ситуацией и многие сообщали, что хотят скорее попасть обратно домой в Ирак, но белорусы их толкали через границу силой.
 
 
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В этом году латышские пограничники вернули в Беларусь 395 нарушителей границы.
 
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