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Белорусские «флагманы» обновили рекорд по долгам

16.08.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусские «флагманы» обновили рекорд по долгам
Иллюстративное фото
На 1 июля 2021 года суммарные долги крупных и средних компаний РБ достигли 162,6 млрд BYN. Это новый исторический максимум за время ведения статистики по принятой методике, сообщает banki24.by.

Предыдущее рекордное значение отмечалось по состоянию на 1 июня. Таким образом, старый рекорд был продержался лишь месяц.

С начала 2021 года суммарные обязательства предприятий-флагманов выросли на 2,7%. В пересчете на деньги рост задолженности составил 4,213 млрд BYN.

Рост задолженности частично объясняется высокой долей валютных обязательств среди кредитов, займов и кредиторки предприятий. Когда белорусский рубль сильно девальвируется, то мощно нарастает и объем долгов. Сравните: за 2016 год суммарные обязательства флагманов увеличились на 7,4%, за 2017-й — на 12,9%, за 2018-й — на 10,7%, за 2019-й — на 7,4%, за 2020-й — на 19,3%. Как раз в 2020 году «зайчик» заметно просел к доллару и евро.


По территориям наибольшую сумму суммарных долгов накопили флагманы Минска — 44,3 млрд BYN на отчетную дату. В областях размеры задолженности были следующими: Брестская — 10,1 млрд BYN, Витебская — 14 млрд BYN, Гомельская — 24 млрд BYN, Гродненская — 28,5 млрд BYN, Минская — 28,1 млрд BYN, Могилевская — 13,7 млрд BYN.

Среди видов деятельности по объему суммарных долгов лидирует промышленность — 93,6 млрд BYN. С начала 2021-го размер обязательств флагманов промышленности вырос на 21,3%.

В сельском хозяйстве суммарные долги составили 16,3 млрд BYN, в строительстве — 7,5 млрд BYN, в оптовой торговле — 7,3 млрд BYN, в розничной торговле — 10,2 млрд BYN, на транспорте — 7,4 млрд BYN, в секторе информации и связи — 3,3 млрд BYN.

Если задолженность имеет пропущенные сроки уплаты, то она называется просроченной. На 1 июля 2021 года размер такой задолженности у флагманов Беларуси составил 9,978 млрд BYN.

По сумме просрочки в стране лидируют флагманы Минской (2,516 млрд BYN) и Гомельской (2,140 млрд BYN) областей. По Минску размер проблемной задолженности составил 1,553 млрд BYN.

В промышленности просрочка на 1 июля достигла 4,394 млрд BYN, в сельском хозяйстве — 2,987 млрд BYN, в строительстве — 880,2 млн BYN, в оптовой торговле — 286,7 млн BYN, в ритейле — 346,4 млн BYN, на транспорте — 325 млн BYN.
 
Теги: Минск
 
 
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Предыдущий рекорд продержался всего один месяц.
 
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