Без учета санкций. ЕАБР прогнозирует замедление темпов инфляции в Беларуси









Как сказано в очередном обзоре экономик стран-участниц ЕАБР, месячная базовая инфляция по итогам июля составила в Беларуси 0,5-0,6%, когда еще в феврале-июне стабильно была 0,8-0,9%.





пишет Ежедневник, замедление базовой инфляции в Беларуси связано со стабилизацией мировых цен на продовольствие и металлы. При этом по-прежнему свою негативную роль играют возросшие издержки производителей и высокие инфляционные ожидания. По мнению аналитиков ЕАБР,Ежедневник, замедление базовой инфляции в Беларуси связано со стабилизацией мировых цен на продовольствие и металлы. При этом по-прежнему свою негативную роль играют возросшие издержки производителей и высокие инфляционные ожидания.





Поэтому годовой уровень инфляции в Беларуси будет находиться на уровне 9% вплоть до ноября и только в декабре опустится до 8,7%.





ЕАБР также оценил риски, которые будут оказывать влияние на рост инфляции в Беларуси. Это снижение урожайности зерновых культур, которая на 16%. Влияние санкций на инфляцию оценено не было.



