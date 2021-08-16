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Без учета санкций. ЕАБР прогнозирует замедление темпов инфляции в Беларуси
Источник материала: Партизан
Евразийский банк развития прогнозирует, что к декабрю 2021 года годовой темп инфляции снизится до 8,7%.
Как сказано в очередном обзоре экономик стран-участниц ЕАБР, месячная базовая инфляция по итогам июля составила в Беларуси 0,5-0,6%, когда еще в феврале-июне стабильно была 0,8-0,9%.
По мнению аналитиков ЕАБР,
Поэтому годовой уровень инфляции в Беларуси будет находиться на уровне 9% вплоть до ноября и только в декабре опустится до 8,7%.
ЕАБР также оценил риски, которые будут оказывать влияние на рост инфляции в Беларуси. Это снижение урожайности зерновых культур, которая на 16%. Влияние санкций на инфляцию оценено не было.
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Евразийский банк развития прогнозирует, что к декабрю 2021 года годовой темп инфляции снизится до 8,7%.
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