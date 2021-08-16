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Жительница Вороново на «валютной бирже» потеряла 12 тысяч рублей
Источник материала: Партизан
50-летняя жительница зарегистрировалась на сайте валютной биржи, в надежде заработать денег.
После регистрации на сайте ей позвонил незнакомец и предложил помощь в заработке.
По словам потерпевшей,
Вороновским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Выяснилось, что звонили из Российской Федерации. В настоящее время планируется направление международной просьбы с целью установления лиц, которые совершили данное преступление.
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50-летняя жительница зарегистрировалась на сайте валютной биржи, в надежде заработать денег.
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