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Жительница Вороново на «валютной бирже» потеряла 12 тысяч рублей

16.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

50-летняя жительница зарегистрировалась на сайте валютной биржи, в надежде заработать денег.


 

После регистрации на сайте ей позвонил незнакомец и предложил помощь в заработке.

По словам потерпевшей, пишет aif.by, с ноября 2020 по июнь 2021 года на ее телефон поступали звонки от троих представителей биржи, которые уверяли, что хотят помочь заработать. По их указанию женщина перевела на счет более 12 тысяч белорусских рублей, но по итогу ничего не получила, а лишь потеряли свои деньги. Когда женщина поняла, что попалась на крючок мошенников, обратилась в милицию.

Вороновским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Выяснилось, что звонили из Российской Федерации. В настоящее время планируется направление международной просьбы с целью установления лиц, которые совершили данное преступление.
 
 
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50-летняя жительница зарегистрировалась на сайте валютной биржи, в надежде заработать денег.
 
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