Жительница Вороново на «валютной бирже» потеряла 12 тысяч рублей

После регистрации на сайте ей позвонил незнакомец и предложил помощь в заработке.

По словам потерпевшей,aif.by, с ноября 2020 по июнь 2021 года на ее телефон поступали звонки от троих представителей биржи, которые уверяли, что хотят помочь заработать. По их указанию женщина перевела на счет более 12 тысяч белорусских рублей, но по итогу ничего не получила, а лишь потеряли свои деньги. Когда женщина поняла, что попалась на крючок мошенников, обратилась в милицию.