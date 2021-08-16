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В Кореличском районе минувшей ночью горела церковь

16.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на понедельник в агрогородке Малюшичи Кореличского района горела церковь. Звонок спасателям поступил после трех часов ночи, рассказали в региональном МЧС.


Огонь уничтожил крышу и повредил стены храма / grodno.mchs.gov.by

Звонила женщина, которая живет рядом с храмом. Она проснулась от треска шифера и увидела огонь.

Спасатели ликвидировали возгорание, пишет Еврорадио.  Однако огонь успел уничтожить крышу и повредить стены. Никто не пострадал.

Храм в агрогородке Малюшичи — деревянный, обложен кирпичом. Рассчитан на 50 человек. Накануне днем здесь была служба. По словам настоятеля, после службы он лично потушил все свечи.

 Не исключено, что причиной пожара было короткое замыкание электропроводки.


Храм в агрогородке Малюшичи — деревянный, обложен кирпичом / grodno.mchs.gov.by
 
 
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В ночь на понедельник в агрогородке Малюшичи Кореличского района горела церковь. Звонок спасателям поступил после трех часов ночи, рассказали в региональном МЧС.
 
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