В Кореличском районе минувшей ночью горела церковь





Огонь уничтожил крышу и повредил стены храма / grodno.mchs.gov.by





Звонила женщина, которая живет рядом с храмом. Она проснулась от треска шифера и увидела огонь.





пишет Еврорадио. Однако огонь успел уничтожить крышу и повредить стены. Никто не пострадал. Спасатели ликвидировали возгорание,Еврорадио. Однако огонь успел уничтожить крышу и повредить стены. Никто не пострадал.





Храм в агрогородке Малюшичи — деревянный, обложен кирпичом. Рассчитан на 50 человек. Накануне днем здесь была служба. По словам настоятеля, после службы он лично потушил все свечи.





Не исключено, что причиной пожара было короткое замыкание электропроводки.









Храм в агрогородке Малюшичи — деревянный, обложен кирпичом / grodno.mchs.gov.by