Год после первого митинга в поддержку Лукашенко и итоги «Большого разговора». Анонс ток-шоу «По существу»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие.

Вечером 16 августа два важных события свяжут в дискуссии гости ток-шоу « По существу ».

В 18:30 единственное в стране общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире на СТВ. Не пропустите.