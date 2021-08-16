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Год после первого митинга в поддержку Лукашенко и итоги «Большого разговора». Анонс ток-шоу «По существу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие.
В 18:30 единственное в стране общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире на СТВ. Не пропустите.
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Год после первого митинга в поддержку Лукашенко и итоги «Большого разговора». Анонс ток-шоу «По существу»
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
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