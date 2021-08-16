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Год после первого митинга в поддержку Лукашенко и итоги «Большого разговора». Анонс ток-шоу «По существу»

16.08.2021 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие.

Вечером 16 августа два важных события свяжут в дискуссии гости ток-шоу «По существу».

В 18:30 единственное в стране общественно-политическое ток-шоу, которое выходит в прямом эфире на СТВ. Не пропустите.

 
 
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Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
 
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