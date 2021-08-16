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Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?

16.08.2021 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. МИД Беларуси следит за ситуацией в Афганистане. По информации официального представителя ведомства, за помощью наши соотечественники могут обращаться в посольство Таджикистана в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?

Утром 16 августа более 60 государств призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан. Обстановка в стране остается крайне напряженной. Сложившуюся ситуация на экстренном заседании обсудит Совбез ООН.

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Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?

Тем временем в захваченном талибами Кабуле царит хаос и паника. Полицейские сложили оружие и отказываются выполнять свои обязанности. Тысячи людей пытаются покинуть город, из-за чего на дорогах образовались огромные пробки. Некоторые просто бросают машины и продолжают путь пешком. Жители буквально атакуют банки в надежде снять деньги со счетов.

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?

Талибы по телевидению обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие, пообещав, что под властью «Талибана» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты – критиковать происходящее. Также прозвучало заявление о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Власть в Афганистане полностью перешла в руки талибов. Они заявили, что хотят создать Исламский Эмират Афганистан

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, практически не встретив сопротивления. Они захватили аэропорт, здание телевидения и подняли свой флаг над президентским дворцом.

Официальный представитель талибов заявил о завершении военных действий на территории Афганистана.

 
 
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Новости Афганистана. МИД Беларуси следит за ситуацией в Афганистане. По информации официального представителя ведомства, за помощью наши соотечественники могут...
 
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