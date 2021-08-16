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Жителя Малоритского района будут судить за убийство односельчанина с особой жестокостью

16.08.2021 11:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В УСК по Брестской области завершили расследование уголовного дела об убийстве жителя Малоритского района с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Трагедия произошла вечером 5 апреля. Об убийстве в правоохранительные органы сообщил сам обвиняемый. 29-летний сельчанин сказал, что убил своего соседа. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

На допросе мужчина пояснил, что днем во время совместного распития алкоголя отец рассказал о том, что в деревне ходят слухи об интимной связи дочери и 57-летнего местного жителя. Обвиняемого это разозлило и он пошел к соседу "разобраться". Однако конструктивного разговора не получилось. Тогда мужчина достал из кармана нож и нанес им более 30 ударов относельчанину. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия.

Нож фигурант выбросил в водоем. Орудие преступления из воды извлекли сотрудники МЧС.

В рамках расследования уголовного дела с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты, по которым проведены экспертные исследования, результаты которых подтверждают причастность мужчины к совершенному преступлению.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть местного жителя наступила от многочисленных ранений. В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что он на момент совершения преступления был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия мужчины квалифицированы по п.6 и п.13 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) УК. Он заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0- 
 
Теги: Брест
 
 
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Во время совместного распития алкоголя отец обвиняемого рассказал о том, что в деревне ходят слухи об интимной связи дочери и 57-летнего местного жителя....
 
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