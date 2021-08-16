Жителя Малоритского района будут судить за убийство односельчанина с особой жестокостью

Источник материала: БелТА

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В УСК по Брестской области завершили расследование уголовного дела об убийстве жителя Малоритского района с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.





Трагедия произошла вечером 5 апреля. Об убийстве в правоохранительные органы сообщил сам обвиняемый. 29-летний сельчанин сказал, что убил своего соседа. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.





На допросе мужчина пояснил, что днем во время совместного распития алкоголя отец рассказал о том, что в деревне ходят слухи об интимной связи дочери и 57-летнего местного жителя. Обвиняемого это разозлило и он пошел к соседу "разобраться". Однако конструктивного разговора не получилось. Тогда мужчина достал из кармана нож и нанес им более 30 ударов относельчанину. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия.





Нож фигурант выбросил в водоем. Орудие преступления из воды извлекли сотрудники МЧС.





В рамках расследования уголовного дела с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты, по которым проведены экспертные исследования, результаты которых подтверждают причастность мужчины к совершенному преступлению.





Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть местного жителя наступила от многочисленных ранений. В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что он на момент совершения преступления был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.





Действия мужчины квалифицированы по п.6 и п.13 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) УК. Он заключен под стражу.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жителя Малоритского района будут судить за убийство односельчанина с особой жестокостью Во время совместного распития алкоголя отец обвиняемого рассказал о том, что в деревне ходят слухи об интимной связи дочери и 57-летнего местного жителя....

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-