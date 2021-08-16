На территории агроусадьбы огнем уничтожены крыши и имущество трех гостевых домов

Пожар на территории агроусадьбы «Амбер» (агрогородок Ратомка) произошел накануне вечером.





По неизвестным пока причинам загорелись три гостевых дома (10х12, 10х20 и 20х30 м).

Огнем «уничтожены крыши и имущество, повреждены стены трех гостевых домов. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.