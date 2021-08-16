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На территории агроусадьбы огнем уничтожены крыши и имущество трех гостевых домов

16.08.2021 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пожар на территории агроусадьбы «Амбер» (агрогородок Ратомка) произошел накануне вечером.

На территории агроусадьбы огнем уничтожены крыши и имущество трех гостевых домов

По неизвестным пока причинам  загорелись три гостевых дома (10х12, 10х20 и 20х30 м).

Огнем «уничтожены крыши и имущество, повреждены стены трех гостевых домов. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

 

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Пожар на территории агроусадьбы «Амбер» (агрогородок Ратомка) произошел накануне вечером.
 
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