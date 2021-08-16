Усов: Москва может быстро усмирить Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о серьезности событий в Афганистане.

– Ряд публицистов отмечает, что новый религиозно-политический уклад в Афганистане станет серьезной проблемой для России, – пишет Павел Усов. – С этим утверждением трудно не согласиться. Если Талибан вернется к идее священной войны, то Россия (страны Центральной Азии) станет естественной целью для атак, пространством для расширения исламского мира.

Вместе с тем для Москвы это удобный момент для решения своих геополитических задач.

Во-первых, прямая угроза талибов Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану позволит усилить военно-стратегическое присутствие России в регионе, с последующим втягиванием этих стран в свои «союзы». Это также позволит в некоторой степени активизировать деятельность ОДКБ и КСОР.

Вывести эти структуры на новый операционный уровень. В этом случае белорусским ССО придется принимать активное участие в военных операциях на южных рубежа и Лукашенко не может отказаться.

Во-вторых, если Россия столкнется с агрессивным действиями (террористическими атаками) государства Талибан и станет своего рода фильтром, барьером для проникновения международного терроризма (спасительницей Европы), то отношение к режиму Путина изменится кардинальным образом. Запад моментально забудет про Навального и политические репрессии в стране, агрессию в Украине.

Другими словами, начнется полная перезагрузка отношений с Россией, вплоть до снятия санкций и геополитического отступления из Восточной Европы. Так или иначе в этом направлении торга между Кремлем и Брюсселе-Вашингтоном не избежать. В определенном смысле это повторение ситуации с 2001 года, когда огульная война с международным терроризмом позволили окрепнуть режиму Путина.

Смягчение позиций по отношению к Кремлю начнется даже если Москва выступит в качестве переговорщика с талибами и примет активное участие в «политическом урегулировании». Опять же спасая Европу от террористических атак. Как бы там ни было, но Талибан будет способствовать усилению международных позиций России и ее имперской политики на постсоветском пространстве.

Что касается Беларуси, то действуя в этом ключе, Москва быстро усмирит Лукашенко (окончательно стабилизирует систему), снимет проблему Беларуси с международной повестки, усилит влияние на принимаемые решения в республике, с тем чтобы напрямую задействовать белорусский ресурс в «своей войне».