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Сразу в трех государственных журналах сменились главные редакторы
Источник материала: Партизан
С начала июля литературные журналы «Полымя», «Маладосць» и «Неман» передали издательству «Мастацкая літаратура». В них полностью изменились главные редакторы, что прошло незамеченным.
Алесь Бадак
Последние девять лет эти издания находились в структуре издательского дома «Звязда».
«Полымя» возглавляла театральный критик Елена Мальчевская, «Маладосць» — переводчица Светлана Вотинова, «Неман» — писательница и переводчица Юлия Алейченко.
Вотинову уволили в феврале,
Сейчас главный редактор «Немана» - писатель Алесь Бадак, который одновременно является директором издательства «Мастацкая літаратура». Он уже возглавлял это русскоязычное литературное издание в первой половине десятых годов.
Главным редактором «Полымя» стал поэт Виктор Шнип, который одновременно является главным редактором издательства»»Мастацкая літаратура». Шнип — муж писательницы Людмилы Рублевской.
Главным редактором «Маладосці» стала Ольга Рацевич. Она работает редактором издательства. В ее переводе выходили книги украинских писателей.
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С начала июля литературные журналы «Полымя», «Маладосць» и «Неман» передали издательству «Мастацкая літаратура». В них полностью изменились главные редакторы,...
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