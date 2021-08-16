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Сразу в трех государственных журналах сменились главные редакторы

16.08.2021 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала июля литературные журналы «Полымя», «Маладосць» и «Неман» передали издательству «Мастацкая літаратура». В них полностью изменились главные редакторы, что прошло незамеченным.


Алесь Бадак

Последние девять лет эти издания находились в структуре издательского дома «Звязда».

«Полымя» возглавляла театральный критик Елена Мальчевская, «Маладосць» — переводчица Светлана Вотинова, «Неман» — писательница и переводчица Юлия Алейченко.

Вотинову уволили в феврале, пишет Nashaniva.com, другие главные редакторы доработали в своей должности до начала июля, когда журналы передали «Мастацкай літаратуры».

Сейчас главный редактор «Немана» - писатель Алесь Бадак, который одновременно является директором издательства «Мастацкая літаратура». Он уже возглавлял это русскоязычное литературное издание в первой половине десятых годов.




Главным редактором «Полымя» стал поэт Виктор Шнип, который одновременно является главным редактором издательства»»Мастацкая літаратура». Шнип — муж писательницы Людмилы Рублевской.

Главным редактором «Маладосці» стала Ольга Рацевич. Она работает редактором издательства. В ее переводе выходили книги украинских писателей.
 
 
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С начала июля литературные журналы «Полымя», «Маладосць» и «Неман» передали издательству «Мастацкая літаратура». В них полностью изменились главные редакторы,...
 
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