Источник материала: БелТА

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе отыскали потерявшегося в лесу грибника. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.





Ближе к вечеру 15 августа 59-летний мужчина отправился в лес за грибами и заблудился. Мужчина смог дозвониться жене и сообщить об этом до того, как в его мобильнике села батарейка.





"Мужчину искали всю ночь. Под утро грибник услышал сигналы автомобиля и вышел к правоохранителям", - рассказали в милиции.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Кореличском районе нашли потерявшегося в лесу грибника "Мужчину искали всю ночь. Под утро грибник услышал сигналы автомобиля и вышел к правоохранителям", - рассказали в милиции.

Несмотря на проведенную в лесу ночь, с мужчиной все хорошо.-0-