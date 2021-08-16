ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Кореличском районе нашли потерявшегося в лесу грибника 

16.08.2021 11:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе отыскали потерявшегося в лесу грибника. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Ближе к вечеру 15 августа 59-летний мужчина отправился в лес за грибами и заблудился. Мужчина смог дозвониться жене и сообщить об этом до того, как в его мобильнике села батарейка.

"Мужчину искали всю ночь. Под утро грибник услышал сигналы автомобиля и вышел к правоохранителям", - рассказали в милиции.

Несмотря на проведенную в лесу ночь, с мужчиной все хорошо.-0- 
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мужчину искали всю ночь. Под утро грибник услышал сигналы автомобиля и вышел к правоохранителям", - рассказали в милиции. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Усов: Москва может быстро усмирить Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by