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Белагропромбанк запустил китайские карты UnionPay

16.08.2021 11:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белагропромбанк запустил китайские карты UnionPay
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Благодаря этому покрытие эквайринговой сети UnionPay в Беларуси значительно выросло, пишет reform.by со ссылкой на сообщение китайской компании.

Компания UnionPay International заявляет, что ее карты принимаются 65% банкоматов и терминалов в Беларуси. Бесконтактная оплата QuickPass принимается в большинстве POS-терминалов.

 
 
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Белагропромбанк начал поддерживать платежные карты китайской системы UnionPay. Компания UnionPay International объявила о завершении интеграции с сетью банкоматов и...
 
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