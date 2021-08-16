|
Белагропромбанк запустил китайские карты UnionPay
Источник материала: Myfin
Благодаря этому покрытие эквайринговой сети UnionPay в Беларуси значительно выросло, пишет reform.by со ссылкой на сообщение китайской компании.
Компания UnionPay International заявляет, что ее карты принимаются 65% банкоматов и терминалов в Беларуси. Бесконтактная оплата QuickPass принимается в большинстве POS-терминалов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белагропромбанк начал поддерживать платежные карты китайской системы UnionPay. Компания UnionPay International объявила о завершении интеграции с сетью банкоматов и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)