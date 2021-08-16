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В ООН обеспокоены действиями Латвии на границе по отношению к мигрантам

16.08.2021 12:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Латвии. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в регионе Северных стран и Балтии обеспокоены действиями Латвии на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о применении насилия в отношении мигрантов, а также политики вытеснения ищущих убежище людей. Неоднократные факты зафиксированы белорусскими пограничниками.

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Очередная группа изможденных беженцев была силой доставлена к белорусской границе 14 августа. Среди них женщины и дети. Эксперты заявляют, что Латвия, приняв жесткое решение не впускать в страну нелегальных мигрантов – фактически выставлять их обратно в Беларусь, а также не давать им возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца, – рискует войти в противоречие с Европейской конвенцией по правам человека.

В ООН обеспокоены действиями Латвии на границе по отношению к мигрантам

В ООН призвали все заинтересованные стороны уважать основные гуманитарные принципы и воздерживаться от насилия.

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Новости Латвии. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в регионе Северных стран и Балтии обеспокоены действиями Латвии на границе, сообщили в...
 
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