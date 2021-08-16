ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Каменецком районе грибник нашел в лесу авиабомбу 

16.08.2021 12:13 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе сельчанин в лесу нашел авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел рядом с деревней Кощеники. Во время тихой охоты мужчина увидел в траве металлический предмет, похожий на боеприпас. О своей находке грибник сообщил в милицию. На место происшествия выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. По оценке специалистов, сельчанин наткнулся на авиабомбу времен войны.

Военнослужащие обследовали территорию, других боеприпасов не обнаружили. Найденный боеприпас саперы уничтожили.-0- 
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время тихой охоты мужчина увидел в траве металлический предмет, похожий на боеприпас. О своей находке грибник сообщил в милицию. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Алiна Стэфановіч: «Каб дом быў домам, ён мусіць быць бяспечным найперш»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by