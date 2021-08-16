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В Минске на Логойском тракте автомобиль насмерть сбил пешехода

16.08.2021 12:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Логойском тракте автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

"15 августа около 18.15 43-летний водитель автомобиля "Ситроен", двигаясь по МКАД со стороны Логойского тракта, совершил наезд на неустановленного пешехода, пересекавшего проезжую часть. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в МВД.

Еще одно ДТП произошло 14 августа около 6.05. Водитель автомобиля "Фольксваген" на пересечении с пр. Победителей не справилась с управлением и совершила наезд на светофорный объект. После этого транспортное средство опрокинулось. Пострадавших в ДТП нет. Автомобиль получил механические повреждения.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина не имеет права управления транспортными средствами и в момент ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения (0,55 промилле).-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. 
 
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