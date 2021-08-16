Афганский самолет разбился на границе с Узбекистаном

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пишет Лента.Ру со ссылкой на «Газета.uz». Самолет с опознавательными знаками афганских ВВС предположительно разбился на границе Афганистана с Узбекистаном. Об этомЛента.Ру сона «Газета.uz».





«Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший», — говорится в публикации издания. Там же сказано, что Минобороны Узбекистана изучает информацию о крушении.