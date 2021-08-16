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В Беларуси в выходные задержаны более 150 нетрезвых водителей 

16.08.2021 12:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в прошедшие выходные произошло 14 учетных ДТП, в которых двое человек погибли и 18 получили травмы, среди них один несовершеннолетний. Установлены 158 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, 356 водителей не имели права управления транспортным средством.

ГАИ напомнила, что в стране до 18 августа проходит профилактическая акция "Берегите детей", направленная на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

"Если в вашем автомобиле находится ребенок-пассажир, не забывайте, что он доверяет вам свою жизнь. Используйте специальные удерживающие устройства, соответствующие весу и росту маленького пассажира (в возрасте до 5 лет), а также иные средства (бустеры, специальные подушки для сиденья, дополнительные сиденья), позволяющие правильно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности (в возрасте от 5 до 12 лет)", - отметили в МВД.

Госавтоинспекция напоминает взрослым, что именно они несут ответственность за своих детей, и призывает на личном примере воспитывать у юных участников дорожного движения навык неукоснительного соблюдения элементарных правил безопасности.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, 356 водителей не имели права управления транспортным средством.
 
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