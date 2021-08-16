ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латвия: многие мигранты хотят вернуться в Ирак, но белорусы толкают их через границу силой

16.08.2021 12:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Многие мигранты на границе Латвии и Беларуси сообщали о желании как можно скорее попасть домой, но их выталкивали из Беларуси силой. Об этом заявил начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс.

Латвия: многие мигранты хотят вернуться в Ирак, но белорусы толкают их через границу силой
Foto: Saeimas administrācija

Как сообщает LETA, к полуночи воскресенья погранохрана вернула в Беларусь 395 нарушителей границы, которые пытались нелегально попасть в Латвию. Самое большое число мигрантов было зафиксировано в четверг — 101 человек. В другие дни латвийскую границу пытались пересечь в среднем около 50 человек.

«Если удается зафиксировать лица в момент пересечения границы, то указываем им, что это преступление и призываем отказаться от совершения преступления. Если не выходит, то проводим мероприятия, чтобы это не произошло», — приводит DELFI слова Пуятса.

Каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально. До сих пор было принято одно решение о принятии лица с нарушениями движения, которое не могло о себе позаботиться, рассказал офицер. Мигранты несли этого человека на руках через границу.

Пуятс отметил, что мигранты недовольны нынешней ситуацией и многие сообщали, что хотят скорее попасть обратно домой в Ирак, но белорусы их толкали через границу силой.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие мигранты на границе Латвии и Беларуси сообщали о желании как можно скорее попасть домой, но их выталкивали из Беларуси силой. Об этом заявил начальник...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси в выходные задержаны более 150 нетрезвых водителей 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by