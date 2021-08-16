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Лебедько: «Проект Конституции новой Беларуси — это реальная альтернатива той Конституции, которая готовится сейчас под руководством Лукашенко»

16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик — о том, в чем сила главного закона страны.

Лебедько: «Проект Конституции новой Беларуси — это реальная альтернатива той Конституции, которая готовится сейчас под руководством Лукашенко»

Осенью появится проект Народной конституции, подготовленный демократическими силами страны, сообщил Анатолий Лебедько.

— Я надеюсь, осенью будем иметь готовый проект Конституции, который мы называем «3:0». И я верю, что когда произойдут перемены, а они обязательно произойдут, нам не надо будет тратить время на разработку этого проекта. Он у нас уже будет готов, — заявил политик в эфире канала Маланка Медиа

Он рассказал, что до конца августа любой гражданин Беларуси сможет принять участие в обсуждении новой Конституции на сайте Общественной конституционной комиссии:

— Сила Конституции в том, какое количество людей прикоснулось к подготовке, к обсуждению, к написанию этого документа. Проект Конституции новой Беларуси — это реальная альтернатива той Конституции, которая готовится сейчас под руководством Лукашенко под него.

Политик уточнил, что демократические силы Беларуси разрабатывают проект совместно с приглашенными экспертами: 

— Мы привлекли более 20 экспертов с опытом работы в Верховных судах своих стран: там, где реально есть разделение властей и есть судебная система. Мы хотели учесть и наши особенности, и тот лучший опыт, который есть во всем мире.

И я рад, что мы сможем предложить совершенно новую систему, в основе которой парламентская форма правления, разделение властей, местное самоуправление, настоящий парламент. Этот проект Конституции дает людям очень много. Это закон прямого действия, который будет работать, в отличие от того, что мы имеем сегодня.

Проект Народной конституции планируют передать в том числе и нынешним властям Беларуси.

 
 
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