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В Гаити в результате землетрясения погибли 1297 человек

16.08.2021 12:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Гаити. Число жертв мощного землетрясения в Гаити возросло до 1 297 человек. Около 6 тысяч получили ранения. Правда, эта цифра может еще многократно увеличиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гаити в результате землетрясения погибли 1297 человек

Власти продолжают искать людей под завалами. Спасательным работам в районе землетрясения в ближайшее время может помешать еще одно стихийное бедствие. Метеорологи предупредили о приближении тропического шторма «Грейс».

В Гаити в результате землетрясения погибли 1297 человек

Больницы региона переполнены пострадавшими. Для оказания помощи нуждающимся развернуты полевые госпитали. В стране не хватает лекарств и персонала. ООН заявила, что выделит Гаити помощь в размере 8 миллионов долларов. Средства пойдут на покупку предметов первой необходимости.

 
 
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Новости Гаити. Число жертв мощного землетрясения в Гаити возросло до 1 297 человек. Около 6 тысяч получили ранения. Правда, эта цифра может еще многократно...
 
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