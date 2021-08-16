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В Дзержинском районе за рулем транспортных средств задержали троих подростков

16.08.2021 12:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За выходные в Дзержинском районе задержаны трое несовершеннолетних бесправников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На днях в Дзержинский РОВД поступило сообщение, что по улице Крутогорской Дзержинска ездит автомобиль "Ауди", водитель которого, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники выехали на место происшествия. Транспортное средство остановили. Выяснилось, что за рулем был 15-летний подросток, который в силу возраста не может обладать необходимыми документами.

Вблизи деревни Черкассы на АЗС произошла похожая ситуация: внимание ГАИ привлекли двое несовершеннолетних на скутере. За рулем оказался 14-летний житель Фаниполя без водительского удостоверения. Регистрационных знаков транспортное средство не имело. А в поселке Негорелое сотрудники ГАИ остановили скутер, за рулем оказалась 14-летняя минчанка. Как и у предыдущих правонарушителей, нужных документов у нее не оказалось.

"Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, - это административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 18.14 КоАП. В случае, если подросток не достиг возраста, при котором его можно привлечь к ответственности, привлекают его родителей. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей им грозит штраф до 10 базовых величин", - пояснили в инспекции по делам несовершеннолетних Дзержинского РОВД.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На днях в Дзержинский РОВД поступило сообщение, что по улице Крутогорской Дзержинска ездит автомобиль "Ауди", водитель которого, возможно, находится в состоянии...
 
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