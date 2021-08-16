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Автомобиль врезался в осветительную мачту и загорелся на Партизанском проспекте в Минске

16.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобиль врезался в осветительную мачту и загорелся на Партизанском проспекте в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Авария произошла в Минске на Партизанском проспекте ночью 16 августа. В результате легковая машина загорелась, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 25-летний водитель Subaru ехал по Партизанскому проспекту. Возле дома №21 парень не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Затем машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту. Легковушка загорелась. 

Водитель и пассажирка выбрались из машины сами, еще одному пассажиру выйти из авто помогли прохожие. В результате аварии пассажиры получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Установлено, что водитель в момент ДТП был пьян.

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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Авария произошла в Минске на Партизанском проспекте ночью 16 августа. В результате легковая машина загорелась, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
 
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