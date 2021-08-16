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Автомобиль врезался в осветительную мачту и загорелся на Партизанском проспекте в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Авария произошла в Минске на Партизанском проспекте ночью 16 августа. В результате легковая машина загорелась,
По предварительным данным, 25-летний водитель Subaru ехал по Партизанскому проспекту. Возле дома №21 парень не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Затем машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту. Легковушка загорелась.
Водитель и пассажирка выбрались из машины сами, еще одному пассажиру выйти из авто помогли прохожие. В результате аварии пассажиры получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Установлено, что водитель в момент ДТП был пьян.
ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Авария произошла в Минске на Партизанском проспекте ночью 16 августа. В результате легковая машина загорелась, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
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