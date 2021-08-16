ТОП-5 удивительных случаев, которые попали на видео

Источник материала: ОНТ

После этих историй вам точно будет, что рассказать во время кофе-брейка. На днях в городе Новокузнецке пенсионерка поймала в полете полуторогодовалого малыша, который выпал из окна. Чудесное спасение, одним словом! Которое попало на камеры видеонаблюдения. Кстати, эти приборы – словно всевидящее око, которое сутками следит за прилегающей территорией и в курсе всего, что происходит. Однако на видео попадают не только преступления, но и множество необычных происшествий.

Семья из штата Техас точно не ожидала увидеть на системе видеонаблюдения енотов, которые развлекаются в их бассейне. В природных условиях эти животные могут проводить по нескольку часов в день в воде: плавать, охотиться или просто сидеть в водоеме. Но хозяева были удивлены тому, как они играли в бассейне словно люди. Поэтому владельцы дома советуют не оставлять бассейн открытым на ночь, если не хотите застать вечеринку енотов в нем.

«Родился в рубашке» – так обычно говорят об удачливых людях, но здесь явно повезло дому. Камера видеонаблюдения запечатлела торнадо, который возник в одном из городов США. На камере видно, что он почти зашел в гостиную дома, но, к счастью, прошел мимо. Это действительно необычный случай. Ведь в тот день торнадо не только вырывал деревья с корнями, но и опрокидывал опоры электропередач и сдвигал здания с фундаментом.

В США есть такое понятие, как «пираты крыльца». Так называют воров посылок. Но кто бы мог подумать, что таким вором окажется медведь. На видеокамере видно, как он подходит к двери и рассматривает рождественские украшения. А через несколько секунд осматривает посылку, хватает ее и скрывается с места преступления. Многие предполагают, что от коробки пахло праздничными угощениями.

То, что детям требуется повышенное внимание, мы и так знаем. А вот эти кадры показывают, как малыш напомнил о себе. На камеру видеонаблюдения попал момент, где няня за телефоном перестала обращать внимание на ребенка. Но он не расстроился, а схватил шланг и начал обливать ее водой.

Камеры видеонаблюдения не раз фиксировали момент кражи, но в этом случае запечатлена попытка воровства кота с крыльца дома. На камере видно, как женщина подходит к животному и как бы заманивает его к себе. Многие считают, что ее цель – похищение, потому что к дому подъезжает машина, в которой водитель ждет женщину с котом в руках. Но открыть дверь машины и удержать его у нее не выходит. Кот вырывается и сбегает обратно к себе во двор.

Подписывайтесь на нас в Telegram