«Ты слишком громко дышишь»: кот побил лапой невинного спящего пса и рассмешил соцсети

Источник материала: ОНТ

Коты иногда ведут себя настолько удивительно, что их поступки никто не может объяснить. Но в этот раз пользователи Сети узнали себя во внезапном приступе гнева кота.

На видео в TikTok попали спящий пес Расти и умывающийся черный кот по кличке Бейгл. Последний ни с того ни с сего несколько раз злобно ударил собаку по голове, пока та спала. Видимо, котейку слишком разозлило громкое дыхание Расти.

Удивительно, но пес совершенно спокойно отреагировал на выходку кота. Сразу становится понятно, кто в доме хозяин.



Ролик быстро набрал популярность. Его посмотрели уже четыре миллиона человек и оставили тысячи комментариев.

Кто-то поддержал кота, а кто-то наоборот его осудил: «Это для профилактики», «Кот-абьюзер», «Мои перепады настроения за пять секунд», «А нечего спать среди бела дня».

Фото: Pexels

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