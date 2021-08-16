Источник материала: ОНТ

Сегодня стартует кэмп сборной Беларуси по хоккею. Впервые на лед команду выведет новый рулевой – главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

Уже 26-го августа в Братиславе наши хоккеисты начнут выступление в группе D олимпийской квалификации. Помимо хозяев отборочного турнира, сборной Словакии, за единственную путевку на Игры в Пекин белорусам предстоит сразиться с командами Австрии и Польши.

После неудачного выступления сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге главный тренер Михаил Захаров подал в отставку. В случае успешного преодоления олимпийской квалификации Крэйг Вудкрофт может продолжить работу с командой.

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