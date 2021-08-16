|
Стартует кэмп сборной Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
Сегодня стартует кэмп сборной Беларуси по хоккею. Впервые на лед команду выведет новый рулевой – главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт.
Уже 26-го августа в Братиславе наши хоккеисты начнут выступление в группе D олимпийской квалификации. Помимо хозяев отборочного турнира, сборной Словакии, за единственную путевку на Игры в Пекин белорусам предстоит сразиться с командами Австрии и Польши.
После неудачного выступления сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге главный тренер Михаил Захаров подал в отставку. В случае успешного преодоления олимпийской квалификации Крэйг Вудкрофт может продолжить работу с командой.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стартует кэмп сборной Беларуси по хоккею. Впервые на лед команду выведет новый рулевой – главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт. Уже 26-го...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)