Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» стали обладателями Кубка Салея. В финале турнира команда Крэйга Вудкрофта обыграла «Юность» со счетом 4:2.

До конца встречи цифры на табло были равными (2:2), но за полторы минуты хоккеисты «Динамо» сумели отличиться еще дважды, победив без овертайма. Решающую шайбу забросил Роман Горбунов. Для «зубров» это уже вторая подряд победа на турнире: в прошлом году «Динамо» также было сильнее «Юности».

Первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» проведет на выезде 3 сентября против «Динамо» московского. Отметим, что состав команды заметно обновился: минское «Динамо» покинули 18 хоккеистов.

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