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В Париже столбик термометра поднялся выше +30°C

16.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Париже столбик термометра поднялся выше +30°C

Средиземноморская волна аномального зноя добралась и до Парижа.

Столбик термометра поднялся выше +30°C. В выходные жители французской столицы вынуждены были спасаться в фонтанах. Впрочем, такое тепло ненадолго. Уже сегодня Париж возвращается к умеренным летним температурам.   

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Средиземноморская волна аномального зноя добралась и до Парижа. Столбик термометра поднялся выше +30°C. В выходные жители французской столицы вынуждены были...
 
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