|
В Париже столбик термометра поднялся выше +30°C
Источник материала: ОНТ
Средиземноморская волна аномального зноя добралась и до Парижа.
Столбик термометра поднялся выше +30°C. В выходные жители французской столицы вынуждены были спасаться в фонтанах. Впрочем, такое тепло ненадолго. Уже сегодня Париж возвращается к умеренным летним температурам.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средиземноморская волна аномального зноя добралась и до Парижа. Столбик термометра поднялся выше +30°C. В выходные жители французской столицы вынуждены были...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)