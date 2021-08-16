В Париже столбик термометра поднялся выше +30°C

Источник материала: ОНТ

Средиземноморская волна аномального зноя добралась и до Парижа.

Столбик термометра поднялся выше +30°C. В выходные жители французской столицы вынуждены были спасаться в фонтанах. Впрочем, такое тепло ненадолго. Уже сегодня Париж возвращается к умеренным летним температурам.

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