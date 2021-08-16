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Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал победителем предсезонного международного турнира

16.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал победителем предсезонного международного турнира

Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал победителем предсезонного международного турнира — БГК завоевал золото досрочно.

На старте домашнего турнира брестчане обыграли польскую команду «Азоты» и «Чеховских медведей» из России. Заключительный поединок против украинского «Мотора» турнирного значения уже не имел. БГК в этой встрече проиграл: «Мотор» одержал победу со счетом 32:29. Лучшим бомбардиром встречи Яка Малус, забросивший семь мячей. Он же признан лучшим игроком турнира в составе брестской команды.

Брестчане выиграли уже восемь из тринадцати розыгрышей турнира и еще трижды финишировали вторыми. А уже через полторы недели БГК отправится в Македонию на четвертьфинальный матч СЕХА-лиги против «Еурофарма».

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Теги: Брест
 
 
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал победителем предсезонного международного турнира — БГК завоевал золото досрочно. На старте домашнего турнира брестчане...
 
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