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Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал победителем предсезонного международного турнира
Источник материала: ОНТ
Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал победителем предсезонного международного турнира — БГК завоевал золото досрочно.
На старте домашнего турнира брестчане обыграли польскую команду «Азоты» и «Чеховских медведей» из России. Заключительный поединок против украинского «Мотора» турнирного значения уже не имел. БГК в этой встрече проиграл: «Мотор» одержал победу со счетом 32:29. Лучшим бомбардиром встречи Яка Малус, забросивший семь мячей. Он же признан лучшим игроком турнира в составе брестской команды.
Брестчане выиграли уже восемь из тринадцати розыгрышей турнира и еще трижды финишировали вторыми. А уже через полторы недели БГК отправится в Македонию на четвертьфинальный матч СЕХА-лиги против «Еурофарма».
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» стал победителем предсезонного международного турнира — БГК завоевал золото досрочно. На старте домашнего турнира брестчане...
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