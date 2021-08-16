Лукашенко: необходимо обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли

Источник материала: ОНТ

Невзирая на санкции, транспортная отрасль страны должна функционировать достойно – таково требование Президента. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом профильного министра и курирующего сферу транспорта вице-премьера.

Глава государства подчеркнул значимость этой задачи с учетом географического положения – Беларусь была и остается транзитной страной. Только за первое полугодие экспорт транспортных услуг превысил два миллиарда долларов. Это почти половина от общего объема внешней торговли услугами.

Также Президент подчеркнул важность дорожного строительства. Он отметил, что соответствующие задачи для страны в свое время были полостью сформулированы, начиная от местных дорог и заканчивая строительством новых магистралей. Александр Лукашенко настаивает: хорошими должны быть не только основные трассы, но и другие дороги, в том числе, сельские.

ФОТО: БЕЛТА





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