ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: необходимо обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли

16.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко: необходимо обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли

Невзирая на санкции, транспортная отрасль страны должна функционировать достойно – таково требование Президента. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом профильного министра и курирующего сферу транспорта вице-премьера.

Глава государства подчеркнул значимость этой задачи с учетом географического положения – Беларусь была и остается транзитной страной. Только за первое полугодие экспорт транспортных услуг превысил два миллиарда долларов. Это почти половина от общего объема внешней торговли услугами. 

Также Президент подчеркнул важность дорожного строительства. Он отметил, что соответствующие задачи для страны в свое время были полостью сформулированы, начиная от местных дорог и заканчивая строительством новых магистралей. Александр Лукашенко настаивает: хорошими должны быть не только основные трассы, но и другие дороги, в том числе, сельские.

ФОТО: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Невзирая на санкции, транспортная отрасль страны должна функционировать достойно – таково требование Президента. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погранохрана Латвии развернула 395 мигрантов обратно в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by