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В Малоритском районе мужчина жестоко убил соседа из-за слухов о сестре

16.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Малоритском районе мужчина жестоко убил соседа из-за слухов о сестре

Завершено расследование убийства в Малористком районе Брестской области, которое произошло в апреле текущего года, сообщает СК.

5 апреля в милицию обратился 29-летний местный житель, который признался в совершенном убийстве. По его словам, днем он выпивал со своим отцом, который рассказал, что в деревне ходят слухи об интимной связи его родственницы и 57-летнего соседа. Мужчину это возмутило, и он отправился «на разборки». Однако вместо конструктивного диалога, 29-летний сельчанин достал нож и нанес около 30 ударов потерпевшему. Тот скончался на месте от полученных ран.

Всю вину обвиняемый признал и рассказал, куда выбросил орудие убийства. Нож из водоема достали сотрудники МЧС.

Согласно судебно-психиатрической экспертизе, в момент совершения преступления мужчина в полной мере осознавал свои действия. 

Сейчас 29-летнего мужчину будут судить по п.п.6, 13 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

 Фото: СК


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Завершено расследование убийства в Малористком районе Брестской области, которое произошло в апреле текущего года, сообщает СК. 5 апреля в милицию обратился...
 
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