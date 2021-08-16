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Год назад возле Дома правительства белорусы собрались на митинг в поддержку Президента

16.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не допустить развала страны, потому что Беларусь принадлежит нашим детям и внукам. Ровно год назад возле Дома правительства в Минске белорусы собрались на большой митинг в поддержку Президента.

На площади собралось более 65 тысяч человек. Из всех областей и районов страны. В те дни, год назад, в стране активно действовали те, кто хотел силовым путем, давлением, угрозами отобрать власть и установить свой порядок. Для этого использовались различные технологии. Главные тезисы Президента – спокойствие, мир и безопасность для каждого белоруса. Это ценности, которые удалось сохранить и которые поддерживают абсолютное большинство граждан страны.

Люди высказали свою позицию: нет «цветным революциям» в стране. И общество отстояло эту позицию.

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Теги: Минск
 
 
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Не допустить развала страны, потому что Беларусь принадлежит нашим детям и внукам. Ровно год назад возле Дома правительства в Минске белорусы собрались на большой...
 
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