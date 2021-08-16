Источник материала: ОНТ

Америка предала – под такими лозунгами в США люди вышли на улицы и требуют остановить насилие в Афганистане. Сотни демонстрантов у Белого дома высказали недовольство действиями американских властей.

Протестующие требуют отставки президента США Джо Байдена, который в апреле объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане и вывести американские войска. Митинги не утихают и у здания ООН в Нью-Йорке, демонстранты предлагают открыть для выходцев из Афганистана границу США, увеличить квоты на прием беженцев, а также немедленно ввести санкции против нового правительства, которое формируют талибы. В ООН сегодня обсудят свои дальнейшие действия на экстренном совещании Совета безопасности.

Подписывайтесь на нас в Telegram