Кюлоты: кому не следует носить и с чем сочетать в гардеробе

Источник материала: ОНТ

Кюлоты – это укороченные штаны прямого кроя. Длина – до голени или щиколотки. Куда их можно носить и с чем можно сочетать?

Главные особенности кюлот состоит в том, что они скрывают бедра и оголяют щиколотку, тем самым подчеркивая самую утонченную часть ног.

Надевая кюлоты, также стоит помнить о том, что они визуально сокращают рост. Поэтому желательно сочетать их с каблуком, чтобы не терять драгоценные пару сантиметров. Если с каблуками вы не дружите, используйте кеды или кроссовки на толстой подошве, которые также визуально вас вытянут.

Не стоит забывать, что кюлоты достаточно объемные, поэтому не утяжеляйте одеждой верх. Сочетать их лучше с укорочённым верхом или заправлять блузку или футболку внутрь, чтобы подчеркнуть талию и не выглядеть мешковато.

Также кюлоты – это хорошая альтернатива привычным скинни брюкам. Добавьте к ним модный жакет или рубашку и получите новый образ для офиса!

Фото: Pinterst

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