На Гаити после разрушительного землетрясения ожидается тропический шторм «Грейс»

Источник материала: ОНТ

Масштабные разрушения после землетрясения на Гаити. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Стихийное бедствие унесло жизни более 700 человек. Пострадавших – как минимум 2 тысячи. Больницы переполнены, поисково-спасательные операции продолжаются. Некоторые населенные пункты разрушены полностью. Растет и бандитизм. Ситуация осложняется тем, что в ближайшие дни на Гаити ждут тропический шторм «Грейс». Власти опасаются повторения событий 2010 года, когда жертвами землетрясения стали почти 300 тысяч человек. Страна еще не оправилась от той катастрофы.

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