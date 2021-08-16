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На Гаити после разрушительного землетрясения ожидается тропический шторм «Грейс»

16.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Гаити после разрушительного землетрясения ожидается тропический шторм «Грейс»

Масштабные разрушения после землетрясения на Гаити. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Стихийное бедствие унесло жизни более 700 человек. Пострадавших – как минимум 2 тысячи. Больницы переполнены, поисково-спасательные операции продолжаются. Некоторые населенные пункты разрушены полностью. Растет и бандитизм. Ситуация осложняется тем, что в ближайшие дни на Гаити ждут тропический шторм «Грейс». Власти опасаются повторения событий 2010 года, когда жертвами землетрясения стали почти 300 тысяч человек. Страна еще не оправилась от той катастрофы.

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Масштабные разрушения после землетрясения на Гаити. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. Стихийное бедствие унесло жизни более 700 человек....
 
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