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Как работать за компьютером и сохранить зрение, рассказали врачи

16.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как работать за компьютером и сохранить зрение, рассказали врачи

Тем, кто часто работает за экранами гаджетов, врачи сервиса «СберЗдоровье» дали советы по сохранению зрения. Об этом они рассказали РИА «Новости». 

Частая и продолжительная работа за компьютером влияет не только на зрение, но и на общее самочувствие.

Во-первых, врачи рекомендуют делать перерывы каждые 15-20 минут. Достаточно всего лишь на 20 секунд посмотреть вдаль на расстояние больше 5-7 метров. Чтобы слизистая глаз не пересыхала, нужно часто поморгать или использовать увлажняющие капли.

Также по возможности нужно пользоваться антибликовым экраном. Уменьшить вред для зрения помогут и специальные защитные очки, которые блокируют HEV-излучение. Не стоит работать за экраном в темноте. Освещение должно быть комфортным для глаз.

Поддерживать зрение изнутри помогут ягоды, овощи и зелень. Особенно полезны черника, морковь, смородина, шпинат, петрушка и тыква.

Не стоит забывать и о регулярном посещении офтальмолога. 

Фото: depositphotos.com



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Тем, кто часто работает за экранами гаджетов, врачи сервиса «СберЗдоровье» дали советы по сохранению зрения. Об этом они рассказали РИА «Новости».  Частая и...
 
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