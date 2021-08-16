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В Минске выросли темпы строительства жилья для нуждающихся
Источник материала: ОНТ
Темпы строительства жилья для нуждающихся в Минске за два года выросли двое. Речь в первую очередь о многодетных семьях.
Если раньше в год строили около 100 тысяч квадратных метров, то сейчас такая цифра только за первое полугодие. Причем стоять в очереди долго не приходится. Современные реалии – всего год с момента постановки на учет до получения жилья. Каждой семье стараются предложить несколько вариантов в разных районах, где уже есть необходимая инфраструктура.
Помогает многодетным решать жилищный вопрос и госпрограмма «Семейный капитал», который можно разморозить досрочно, чтобы получить заветные квадраты. Всего с 2015-го открыто более 102 тысяч депозитов на общую сумму более миллиарда 4 тысяч долларов. И эта сумма растет.
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Темпы строительства жилья для нуждающихся в Минске за два года выросли двое. Речь в первую очередь о многодетных семьях. Если раньше в год строили около 100 тысяч...
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