В Минске выросли темпы строительства жилья для нуждающихся

Источник материала: ОНТ

Темпы строительства жилья для нуждающихся в Минске за два года выросли двое. Речь в первую очередь о многодетных семьях.

Если раньше в год строили около 100 тысяч квадратных метров, то сейчас такая цифра только за первое полугодие. Причем стоять в очереди долго не приходится. Современные реалии – всего год с момента постановки на учет до получения жилья. Каждой семье стараются предложить несколько вариантов в разных районах, где уже есть необходимая инфраструктура.

Помогает многодетным решать жилищный вопрос и госпрограмма «Семейный капитал», который можно разморозить досрочно, чтобы получить заветные квадраты. Всего с 2015-го открыто более 102 тысяч депозитов на общую сумму более миллиарда 4 тысяч долларов. И эта сумма растет.

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