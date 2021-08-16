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В Греции впервые умер от COVID-19 полностью вакцинированный человек. Врачи призывают «не обожествлять привитых»

16.08.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У умершего пациента не было сопутствующих заболеваний.



Смерть от ковида человека, который получил полный курс вакцины, впервые зафиксировали в Греции. Это произошло в городе Салоники, пишет KP.BY со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на директора второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никоса Каправелоса.

По словам врача, у умершего привитого пациента не было сопутствующих заболеваний. «Мы не должны обожествлять привитых, они также должны быть осторожны», - сказал по этому поводу Карпавелос.

В то же время Каправелос не отрицает важности защиты, обеспечиваемой вакциной и утверждает, что непривитые люди находятся в большой опасности.
 
 
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