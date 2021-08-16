Экс-форвард сборной — об интеграции с Россией: это брак по принуждению





Виталий Кутузов / Instagram.com





"Как вы относитесь к суверенитету и интеграции с РФ?" — спросили у спортсмена в Инстаграме.





"Брак по принуждению — это очень несчастная история, а если в семье еще появляются дети, то они становятся заложниками этих отношений. Нужен ли нам этот брак? Не знаю", — ответил Кутузов.



