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Экс-форвард сборной — об интеграции с Россией: это брак по принуждению

16.08.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-форвард футбольной сборной Беларуси и клуба БАТЭ Виталий Кутузов в соцсетях высказался о возможной интеграции Беларуси и России.


Виталий Кутузов / Instagram.com

"Как вы относитесь к суверенитету и интеграции с РФ?" — спросили у спортсмена в Инстаграме.

"Брак по принуждению — это очень несчастная история, а если в семье еще появляются дети, то они становятся заложниками этих отношений. Нужен ли нам этот брак? Не знаю", — ответил Кутузов.

В начале августа сообщалось, пишет Еврорадио, будто власти Беларуси и России пока что отказались от политической интеграции в Союзном государстве по инициативе российского президента Владимира Путина.
 
 
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Экс-форвард футбольной сборной Беларуси и клуба БАТЭ Виталий Кутузов в соцсетях высказался о возможной интеграции Беларуси и России.
 
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