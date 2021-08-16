ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио

16.08.2021 12:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши фехтовальщики делают серьезную ставку на медали.

«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио

Беларусь в этом виде спорта представят чемпион Паралимпиады в Рио Андрей Праневич и Алеся Мокрицкая, которая на прошлых Играх вошла в топ-10. Минувшие полтора года пандемия оставила спортсменов без участия в крупных международных стартах, поэтому подготовка к Играм была усиленной. Продумывали и как преодолеть джетлаг и акклиматизацию в Токио. 

Подготовка к Паралимпиаде, громкие футбольные трансферы и ЧМ по баскетболу. Дайджест главных спортивных новостей недели

«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио

Андрей Праневич, паралимпийский чемпион по фехтованию:
Мечта любого спортсмена – попасть на Олимпийские, Паралимпийские игры. Готов хорошо, немного напрягает отсутствие соревновательных моментов, полтора года не было. Довольно тяжеловато. Технически, физически хорошо подготовлен.

«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио

Алеся Мокрицкая, многократный призер чемпионата мира и Европы по фехтованию на колясках:
Подготовка очень длительная, пять лет готовимся к этому старту, поэтому последний месяц было все серьезно, нагрузка большая. Мы готовы на все 100. Волнительно, чем ближе, тем становится страшнее и страшнее, но мы счастливы, что наконец-то попадем туда. Попасть на Олимпийские игры, показать, на что ты способен, показать результат, чтобы страна гордилась, это очень важно.

«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Нашу страну представят 20 спортсменов. Капитаном паралимпийской сборной выбрана легкоатлетка Анна Канюк. А флагоносцем на церемонии открытия станет знаменитая Людмила Волчек. 

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши фехтовальщики делают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель мог уснуть за рулём. В Венгрии в аварии погибли 8 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by