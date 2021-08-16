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«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши фехтовальщики делают серьезную ставку на медали.
Беларусь в этом виде спорта представят чемпион Паралимпиады в Рио Андрей Праневич и Алеся Мокрицкая, которая на прошлых Играх вошла в топ-10. Минувшие полтора года пандемия оставила спортсменов без участия в крупных международных стартах, поэтому подготовка к Играм была усиленной. Продумывали и как преодолеть джетлаг и акклиматизацию в Токио.
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Андрей Праневич, паралимпийский чемпион по фехтованию:
Алеся Мокрицкая, многократный призер чемпионата мира и Европы по фехтованию на колясках:
Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. Нашу страну представят 20 спортсменов. Капитаном паралимпийской сборной выбрана легкоатлетка Анна Канюк. А флагоносцем на церемонии открытия станет знаменитая Людмила Волчек.
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«Показать результат, чтобы страна гордилась». Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио
Новости Беларуси. Первая делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши фехтовальщики делают...
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