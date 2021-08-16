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Водитель мог уснуть за рулём. В Венгрии в аварии погибли 8 человек
Источник материала: СТВ
Новости Венгрии. Восемь человек погибли, еще около 50 пострадали в ДТП с автобусом в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации полиции, машина врезалась в опору моста, а затем перевернулась. Спасатели вытащили из поврежденного салона 14 человек, остальным удалось выбраться самостоятельно. Что послужило причиной аварии, сейчас выясняет следствие. По предварительной версии, водитель уснул за рулем.
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Новости Венгрии. Восемь человек погибли, еще около 50 пострадали в ДТП с автобусом в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации полиции,...
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