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Водитель мог уснуть за рулём. В Венгрии в аварии погибли 8 человек

16.08.2021 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Венгрии. Восемь человек погибли, еще около 50 пострадали в ДТП с автобусом в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель мог уснуть за рулём. В Венгрии в аварии погибли 8 человек

По информации полиции, машина врезалась в опору моста, а затем перевернулась. Спасатели вытащили из поврежденного салона 14 человек, остальным удалось выбраться самостоятельно. Что послужило причиной аварии, сейчас выясняет следствие. По предварительной версии, водитель уснул за рулем.

 
 
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Новости Венгрии. Восемь человек погибли, еще около 50 пострадали в ДТП с автобусом в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации полиции,...
 
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