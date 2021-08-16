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В Таиланде протестующие на автомобилях и мотоциклах заблокировали дороги

16.08.2021 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. В Таиланде продолжаются антиправительственные демонстрации. Тысячи недовольных политикой премьер-министра страны в борьбе с пандемией COVID-19 выехали на автомобилях в центр Бангкока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде протестующие на автомобилях и мотоциклах заблокировали дороги

Они заблокировали все дороги, ведущие в пригороды и трассу, которая соединяет столицу с северными и северо-восточными провинциями. Протест выглядел бы как обычное относительно плотное автомобильное движение, если бы не локдаун, действующий в городе и постоянный рев звуковых сигналов, которые в обычное время в Таиланде звучат очень редко: тайцы сигналят на дорогах только в самых крайних случаях. Полицейский спецназ, применил против протестующих на автомобилях и мотоциклах гранаты со слезоточивым газом.

 
 
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Новости Таиланда. В Таиланде продолжаются антиправительственные демонстрации. Тысячи недовольных политикой премьер-министра страны в борьбе с пандемией COVID-19...
 
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